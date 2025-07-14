نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا مع هيئة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمستشارين القانونيين للوزارة والهيئة من أجل متابعة سير العمل، والوقوف على معدلات الإنجاز، واستجلاء أوجه القصور والمعوقات وسبل تذليلها؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية في هذا الشأن.

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، من بينها ضبط الجوانب الإدارية والقانونية في التعامل مع الأعيان الوقفية، وآليات تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، بما يسهم في خدمة المجتمع وصون أمانة الوقف.

وشدد الوزير في الاجتماع على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتكثيف المتابعات الميدانية والقانونية، مؤكدًا أهمية الحوكمة الرشيدة والتخطيط المدروس، وحسن انتقاء الكفاءات، والتنسيق مع الجهات المعنية، تحقيقًا لمقاصد الوقف الشرعية والتنموية، وتعزيزًا للثقة في مؤسسات الدولة.

كما حرص الوزير على الإشادة والتشجيع لعدد من موظفي الهيئة الذين حققوا إنجازات في الملفات المكلفين بها؛ تقديرًا لجهودهم وشكرًا لهم على همتهم وأمانتهم في إنجاز ما يُسنَد إليهم من أعمال.