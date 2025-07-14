نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشبكة الوطنية للطوارئ: نعتمد على منظومة مؤمنة مستقلة عن الشبكة المدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالناصر عطية، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة، أن المركز تمكن من إدارة أزمة حريق سنترال رمسيس بكفاءة عالية، رغم انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، وذلك بفضل الاعتماد على منظومة تشغيل مستقلة تمامًا عن الشبكة المدنية ومؤمنة إلكترونيًا.



جاءت تصريحاته ضمن سلسلة فيديوهات بثها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر منصاته الرقمية، لتوثيق الجهود الميدانية خلال التعامل مع الحريق الكبير الذي وقع مؤخرًا في منطقة رمسيس.





تنسيق شامل واستجابة فورية من الجهات المعنية

وأشار عطية إلى أن المركز يعمل وفق منظومة إلكترونية حديثة لإدارة الأزمات، بالتعاون مع مندوبي كافة الوزارات والجهات المعنية داخل المركز، لضمان سرعة اتخاذ القرار، وتقديم الدعم الفوري ميدانيًا.

من أبرز الإجراءات التي اتخذت:

• تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين

• دعم جهود الإطفاء بخزانات مياه متنقلة

• تأمين خطوط الغاز ومنع امتداد الحريق

• فصل التيار الكهربائي عن السنترال دون المساس بالمناطق السكنية

منظومة الطوارئ الوطنية تعمل على مدار الساعة

وأوضح مدير المركز أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تواصل عملها على مدار 24 ساعة، لمتابعة الأزمات وتقديم حلول فورية، دون تأثر بالعوامل التقنية أو العوائق المدنية، مؤكدًا أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية مؤمنة وغير مرتبطة بالإنترنت أو الاتصالات التقليدية.