رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور "محمد نجيب" وتوسعة كورنيش الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 02:28 مساءً - في خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير محور "محمد نجيب "وتوسعة كورنيش الإسكندرية.

وخلال الجولة أكد المهندس شريف الشربيني، أن الإسكندرية تستحق أن تظهر بالصورة اللائقة بها والتي تعكس مكانتها كواجهة سياحية وتاريخية متميزة، مشددًا على أن أعمال التطوير تسير وفق خطة متكاملة تراعي الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة والمشروعات التنموية الكبرى التي تقام في المحافظة.

وقدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، شرحًا تفصيليًا حول أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش وجهود المحافظة في تعزيز الهوية البصرية للمدينة، بما يشمل ذلك توحيد ألوان بوابات الشواطئ والشماسي، ودهان أعمدة الإنارة، إلى جانب استمرار إزالة كافة أشكال التعديات والمظاهر العشوائية التي تخل بالمظهر الحضاري.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أنه يتم نشر تنويهات دورية عبر الصفحات الرسمية لمحافظة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إطلاع المواطنين على مستجدات أعمال توسعة الكورنيش، وتشمل هذه التنويهات تحديد المسارات البديلة لتجنب الازدحام وضمان سلاسة الحركة المرورية.

وأضاف: هناك تنسيق وتعاون مستمر مع الإدارة العامة للمرور لتوفير اللوحات الإرشادية في مناطق العمل، إلى جانب تعزيز التواجد المروري لتنظيم حركة المركبات والمشاة، يأتي ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، خاصة مع ارتفاع الكثافات المرورية خلال فصل الصيف.

واستعرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عناصر مشروع توسعة الكورنيش، ليصبح إجمالي عرض الكورنيش 32.5م، بعدد 5 حارات مرورية بكل اتجاه بدلًا من 3 حارات، كما يتضمن المشروع إنشاء 17 بوابة لدخول الشواطئ، مزودة بدورات مياه وأماكن للاستحمام لرواد الشواطئ، وكذا انشاء شبكة صرف مياه الامطار، بالإضافة إلى انشاء 8 إشارات مرورية لتأمين عبور المشاة، وذلك بخلاف أعمال الكهرباء بمسار المشروع.

كما أوضح اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن تنفيذ محور "محمد نجيب" يأتي ضمن الخطة القومية لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق، مستهدفًا معالجة وتخفيف التكدس المروري في هذه المنطقة الحيوية "مسجد سيدي بشر" ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ويسعى هذا المشروع إلى تحسين ظروف المعيشية اليومية للمواطنين والحفاظ والارتقاء بمستوى المعيشة بشكل مستدام.