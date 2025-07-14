نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصحيح الأسئلة المقالية واستمرار تصحيح البابل شيت لثانوية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥، وسط متابعة دقيقة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت مصادر مسئولة داخل الوزارة أن أعمال تصحيح الأسئلة المقالية لجميع المواد، انتهت رسميًا اليوم الاثنين، وذلك في جميع المواد الدراسية، بعد جهود مكثفة داخل مقرات التصحيح المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر أن تصحيح الأسئلة المقالية يتم وفقًا لنظام دقيق يعتمد على مرحلتين رئيسيتين، حيث بدأت المرحلة الأولى بتصحيح يدوي من خلال معلمين متخصصين في المواد المختلفة، مع الالتزام بنماذج الإجابة المعتمدة ومراعاة توزيع الدرجات بدقة تامة، ثم أعقبتها المرحلة الثانية، وهي المراجعة الإلكترونية التي تهدف إلى رصد أي تباين في الدرجات وضمان دقة التصحيح بشكل نهائي، في خطوة تستهدف رفع مستوى النزاهة والدقة في التصحيح بما يحقق مصلحة الطالب.

وفيما يتعلق بالأسئلة الموضوعية أو ما يعرف بأسئلة البابل شيت، أوضحت الوزارة أن عملية تصحيحها تتم بالكامل بطريقة إلكترونية دون تدخل بشري، باستخدام أجهزة الماسح الضوئي المخصصة لذلك.

وأشارت إلى أن تصحيح البابل شيت لبعض المواد مثل الأحياء والإحصاء والفيزياء والتاريخ والكيمياء والجغرافيا ورياضيات التطبيقية والبحته بدأ بالفعل، ويجري العمل حاليًا على استكمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، وفق جدول زمني محدد.

وشددت وزارة التعليم على أن أعمال التصحيح تسير وسط رقابة مشددة، سواء داخل لجان التصحيح أو خلال مراحل المراجعة، مع استمرار متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الأعمال وضمان الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الوزارة لتحقيق الشفافية الكاملة في النتيجة النهائية للطلاب.

وأوضحت الوزارة أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٥ لم يُحدد بشكل رسمي حتى الآن، مؤكدة أنه لن يتم الإعلان عن أي موعد رسمي قبل الانتهاء الكامل من مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، واعتمادها بشكل نهائي من قبل الوزير محمد عبداللطيف.

وتوقعت المصادر، أنه يتم إعلان النتيجة بنهاية شهر يوليو الجاري أو خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والرصد.

وتواصل وزارة التعليم تحذير أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن ظهور النتيجة في مواعيد غير صحيحة، مؤكدة أن النتيجة سيتم إعلانها رسميًا فقط من خلال موقع الوزارة والموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها بشكل رسمي.

وفي إطار التسهيلات المقدمة، ستتيح وزارة التربية والتعليم روابط إلكترونية رسمية للحصول على النتيجة فور إعلانها، مع توضيح درجات كل مادة على حدة، إلى جانب المجموع الكلي والنسبة المئوية، حرصًا على الشفافية في عرض النتيجة لكل طالب على حدة.