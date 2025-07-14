نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تنفي صحة تسجيل صوتي منسوب لكامل الوزير: كاذب لإثارة البلبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا، اليوم، نفت فيه بشكل قاطع صحة التسجيل الصوتي المتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب زورًا إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والذي يتضمن مزاعم حول هشاشة البنية التحتية في مصر.

وأكدت الوزارة أن هذا التسجيل لا يمت بصلة للوزير، مشددة على أنه "تسجيل كاذب ومدلس ومغرض" يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات في محاولة لتقليل الثقة بإنجازات الدولة المصرية، والتشكيك في حجم المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن في مختلف قطاعات البنية التحتية.

وشدد البيان على أن ما ورد في التسجيل بشأن حريق سنترال رمسيس أو ضعف الميزانية مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف التشويش على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجالات النقل والصناعة والتخطيط العمراني.

وفي ختام البيان، دعت وزارة النقل المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب والشائعات المضللة، والحرص على تحري الدقة في تداول المعلومات، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة للحصول على البيانات والتصريحات المعتمدة.