نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. 18،618 طالبًا يسجلون لاختبارات القدرات حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات قد بلغ 18،618 طالبًا وطالبة حتى الآن، وذلك من طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية 2025.

ويمكن للطلاب الاستمرار في تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا حتى الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس 24 يوليو 2025، وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي: