أخبار مصرية

تنسيق الجامعات 2025.. 18،618 طالبًا يسجلون لاختبارات القدرات حتى الآن

0 نشر
0 تبليغ

تنسيق الجامعات 2025.. 18،618 طالبًا يسجلون لاختبارات القدرات حتى الآن

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. 18،618 طالبًا يسجلون لاختبارات القدرات حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات قد بلغ 18،618 طالبًا وطالبة حتى الآن، وذلك من طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية 2025.

ويمكن للطلاب الاستمرار في تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا حتى الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس 24 يوليو 2025، وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا