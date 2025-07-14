نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور السادات “كوبري 45” بشرق الإسكندرية.. طريق حيوي جديد يربط المدينة بالمحاور الرئيسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، مشروع إنشاء محور السادات “كوبري 45”، ضمن جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، برفقة وزراء ومحافظ الإسكندرية ومسؤولي جهاز التعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن المشروع ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويأتي ضمن مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، بهدف تحسين الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، والربط بين عدد من المحاور الرئيسية.





تفاصيل كوبري 45: 12 حارة مرورية ومواقف سيارات ذكية

أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن:

• الطول الإجمالي للمحور يبلغ 2.6 كم

• 12 حارة مرورية (3 حارات في كل اتجاه على مستويين مختلفين)

• المستوى الأول: يربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي

• المستوى العلوي: يربط الطريق الدولي الساحلي بشارع السادات مع الربط باتجاه ميدان الساعة

• إنشاء موقف سيارات يتسع لـ100 سيارة على مساحة 6500 م² باتجاه الطريق الساحلي

• إنشاء موقف ثانٍ لـ60 سيارة بمساحة 4000 م² باتجاه شارع السادات (45)





أهمية المشروع لمدينة الإسكندرية

أشار اللواء نصار إلى أن شارع السادات (45) يُعد أحد أهم المحاور الحيوية، حيث:

• يربط بين الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي

• يعد المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية

• يتقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية

• يخدم كورنيش المدينة ويُسهم في تعزيز الحركة السياحية



وأضاف أن المشروع يربط بكفاءة مع نفق وكباري السادات للمشاة والسيارات، الذي افتُتح في يونيو 2023.





الوزراء يشيدون بالأثر المروري والاستثماري

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن الكوبري يخدم 4 اتجاهات رئيسية:

1. شارع السادات (45)

2. الطريق الساحلي الدولي

3. ميدان الساعة

4. منطقة المعمورة

وقال إن المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية، ويُعد خطوة مهمة لتقليل زمن الرحلات، ودعم التنمية السياحية والخدمية بشرق المدينة.

رئيس الوزراء يوجه بتسريع الأعمال ويؤكد: مشروع مهم لتيسير حركة المواطنين

في ختام جولته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من الأعمال في كوبري 45، مؤكدًا أنه يُعد من أهم مشروعات الطرق بالإسكندرية، لما له من دور كبير في تخفيف الزحام المروري وتسهيل تنقل المواطنين وتعزيز البنية التحتية للمدينة السياحية.