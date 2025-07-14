نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية، والتي أكدت أن المشروع يستهدف تحويل المستشفى إلى مجمع طبي متكامل يضم وحدات متخصصة في التخصصات الدقيقة، ضمن خطة تطوير البنية التحتية الصحية.

تفاصيل المشروع الطبي الجديد بمستشفى شرق المدينة

بدأت أعمال التطوير في عام 2020، وشملت مبنى (أ) على مساحة 2500 م² ويتكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

وقد تم تجهيزه ليكون مركزًا متخصصًا في جراحات القلب والقسطرة والأوعية الدموية، ويشمل:

• 30 سريرًا داخليًا

• 8 أسرة لرعاية القلب المفتوح (كبار)

• 4 أسرة قلب مفتوح (أطفال)

• 3 حضانات لقلب الأطفال

• 4 أسرة لسكتة دماغية

• 6 أسرة رعاية قلب

• 6 أسرة رعاية ما بعد القسطرة

• سرير عزل، و2 سرير قسطرة



رئيس الوزراء يتابع التجهيزات الحديثة وخدمات الميكنة

خلال الجولة، تفقد الدكتور مدبولي غرف الرعاية المختلفة، بما في ذلك رعاية القلب، السكتة الدماغية، القلب المفتوح، والعيادات الافتراضية للتواصل عن بعد، كما اطلع على مبنى الأشعة.

وأشار المسئولون إلى أن المركز يحتوي على:

• أجهزة أشعة عادية ومقطعية

• 20 جهاز تنفس صناعي

• 4 حضانات أطفال حديثي الولادة

• تجهيزات غير طبية

• ويُجرى حاليًا توريد جهاز قسطرة من إحدى الشركات العالمية



إطلاق منظومة رقم طبي موحد وتحول رقمي شامل

كما اطلع رئيس الوزراء على المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الصحي بالمستشفى، والذي يتضمن:

• منظومة الرقم الطبي الموحد

• نظام PACS لمشاركة الصور الطبية

• غرفة مشاهدة إلكترونية

وقد تم تشغيل هذه الخدمات رسميًا لخدمة المرضى وتسهيل عمليات التشخيص والمتابعة.

محافظ الإسكندرية يستعرض الوضع الصحي في المحافظة

قدّم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عرضًا تفصيليًا للوضع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى:

• وجود 15 مستشفى تابعة لمديرية الصحة

• 3 مستشفيات لأمانة المراكز الطبية

• 4 مستشفيات تأمين صحي

• 11 مستشفى جامعيًا

• 3 مستشفيات عسكرية + مستشفى شرطة

كما تضم الإسكندرية:

• 141 وحدة صحية

• 3738 سريرًا داخليًا

• 530 سرير رعاية مركزة

• 302 جهاز تنفس صناعي

• 706 ماكينة غسيل كلوي

• 124 غرفة عمليات

ويُدير المنظومة الصحية أكثر من:

• 4600 طبيب بشري

• 3134 طبيب أسنان

• 6052 صيدليًا

• 4500 ممرض/ممرضة

• 864 أخصائي علاج طبيعي