رئيس هيئة الرعاية الصحية: 43 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية بمحافظات إقليم القناة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 01:32 مساءً - أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، وذلك تزامنًا مع اكتمال المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بانطلاق المنظومة من محافظة أسوان رسميًا مع بداية العام المالي 2026/2025.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية أنه تم تسجيل نحو 2.6 مليون مواطن من محافظات إقليم القناة الأربع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما تخطت تكلفة تشغيل المنظومة بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 26 مليار جنيه.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بذات المحافظات والتي بلغت 43 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157منشأة علاجية تابعة لهيئة الرعاية بتلك المحافظات، منهم 22 مليون خدمة في محافظة بورسعيد، 16 مليون خدمة في محافظة الإسماعيلية، 2.5 مليون خدمة في محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى 2.5 مليون خدمة في محافظة السويس.

وتابع رئيس هيئة الرعاية: أن تكلفة التشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة أكثر من 26 مليار جنيه حتى الآن، بما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لكافة المواطنين، لا سيّما في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وفي ذات السياق، لفت الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تمتلك بنية تحتية طبية قوية في محافظات إقليم القناة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لـ 23 مستشفى و4 مجمعات طبية تابعة للهيئة بالإقليم نحو 2364 سريرًا، من بينها 36% مخصصة لخدمات الرعايات المركزة والحضانات، وهو ما يُعد من أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية، ويعكس اهتمام الهيئة بتقديم الرعاية الطبية الحرجة والمتخصصة بمعايير عالمية.

وأوضح السبكي أن مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة الأربع قدمت ما يزيد على 23 مليون خدمة صحية حتى الآن، من خلال 130 مركزًا ووحدة لطب الأسرة، تعمل وفق أحدث المعايير العالمية في الرعاية الصحية الأولية، بما يُسهم في تعزيز مفهوم طب الأسرة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والوقاية من الأمراض.

وقال: تم إجراء 1.8 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، فيما تم اعتماد 137 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والمعترف بها من منظمة الاسكوا الدولية (ISQua).

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة حققت إنجازًا بارزًا وطفرة نوعية في التحول الرقمي، فلدينا ميكنة كاملة لمنشآت الرعاية الأولية بنسبة 100% بمنشآت إقلبم القناة إضافة إلى 90% من مستشفيات الهيئة واقليم القناة.

وفيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة ورضاء المنتفعين، قال: تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات إقليم القناة 90%، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بفعالية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.