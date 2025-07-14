تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مساران رئيسيان للالتحاق بالجامعات والمعاهد

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أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسارين أساسـيين لقبول طلاب الشهادات الفنية في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا للعام الجامعي 2025/2026:

1. المسار الأول: التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة.

2. المسار الثاني: المسابقة المركزية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات، ويبدأ التسجيل لها من 1 أغسطس 2025.





قرار وزاري ينظم قبول طلاب الدبلومات الفنية 2025

نص القرار الوزاري رقم 1177 لسنة 2025 على قواعد القبول للطلاب الحاصلين على شهادات:

• الدبلومات الفنية الثلاث سنوات (تجاري – صناعي – زراعي – موسيقي – ترميم آثار – مساعدي الخدمات الصحية)

• دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (الثانوية + سنتان)

• الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات

وذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ووفقًا لشروط القبول التي تحددها لوائح الكليات، مثل اجتياز اختبارات القدرات لبعض التخصصات.





الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية

• للطلاب الحاصلين على شهادة الثلاث سنوات: لا يقل المجموع عن 70%.

• للطلاب الحاصلين على دبلوم الخمس سنوات أو المعاهد الفنية (سنتان): لا يقل المجموع عن 75%.



الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

يُتاح القبول في الكليات التالية، وفق التوزيع الجغرافي والشروط الخاصة:

• التجارة

• التربية (شعب التعليم الفني)

• التربية النوعية

• الزراعة

• السياحة والفنادق

• الخدمة الاجتماعية

• الهندسة

• الفنون التطبيقية

• الآثار

• الفنون الجميلة

• كليات التكنولوجيا والتعليم

برامج مخصصة لطلاب دبلوم السياحة والفنادق

يمكن لخريجي الثانوية الفنية للسياحة والفنادق (نظام 3 سنوات) الالتحاق بعدة برامج تعليم تبادلي، منها:

1. برنامج التعليم التبادلي – كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان

2. برنامج إدارة وتشغيل المطاعم – كلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية

3. برنامج مماثل في جامعتي الفيوم ومدينة السادات

4. المعاهد العليا والمتوسطة للسياحة والفنادق



المسابقة المركزية.. فرصة إضافية للالتحاق بالكليات

يفتح المجلس الأعلى للجامعات باب التقدم لـ امتحانات المسابقة المركزية بدءًا من 1 أغسطس 2025، للطلاب الحاصلين على:

• دبلوم المدارس الفنية (3 سنوات أو 5 سنوات)

• المعاهد الفنية (سنتان بعد الثانوية)

للالتحاق بالكليات التالية:

• التجارة

• الهندسة

• الحقوق

• الزراعة

• الحاسبات والمعلومات

ويُغلق باب التقدم قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام، والتسجيل عبر الموقع الرسمي: