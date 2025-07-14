رئيس الوزراء يتفقد تطوير محور “محمد نجيب” وتوسعة كورنيش الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لأعمال تطوير محور “محمد نجيب” وتوسعة كورنيش الإسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

تحسين واجهة المدينة والحفاظ على طابعها السياحي

أكد المهندس شريف الشربيني، أن المشروعات الجارية تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري والسياحي للإسكندرية، مشيرًا إلى تنفيذ خطة تطوير متكاملة تراعي الهوية البصرية والطابع الجمالي للمدينة.

وشرح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جهود المحافظة في توحيد مظهر الشواطئ من خلال توحيد ألوان البوابات والشماسي، وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب إزالة التعديات والمظاهر العشوائية.

تنظيم مروري وتوعية مجتمعية أثناء التنفيذ

وأوضح المحافظ أن المحافظة تنشر تنويهات دورية عبر صفحاتها الرسمية لتحديث المواطنين حول مسارات العمل وتوفير البدائل المرورية لتفادي الزحام، خاصة خلال موسم الصيف. كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد الأمني لضبط الحركة المرورية.





توسعة الكورنيش: 5 حارات بكل اتجاه وبوابات خدمية جديدة

استعرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تفاصيل مشروع توسعة الكورنيش، موضحًا أن العرض الكلي للطريق سيبلغ 32.5 مترًا، مع إنشاء 5 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من 3، إلى جانب:

• 17 بوابة شاطئية جديدة مزودة بمرافق خدمية.

• شبكة لصرف مياه الأمطار.

• 8 إشارات مرورية جديدة لتأمين عبور المشاة.

• تحديث منظومة الكهرباء والإضاءة على طول المسار.



محور محمد نجيب: حل مستدام للاختناق المروري بسيدي بشر

وفي السياق ذاته، أشار اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن تطوير محور محمد نجيب يأتي ضمن الخطة القومية لتحديث الطرق، ويستهدف فك التكدسات المرورية بمحيط مسجد سيدي بشر، بما يحسن الحياة اليومية للسكان ويعزز مستوى المعيشة بشكل مستدام.