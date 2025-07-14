نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكلف بحصر الأراضي لإنشاء 60 ألف وحدة بديلة للعمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية، بسرعة حصر وتحديد الأراضي اللازمة لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية، لنقل سكان العمارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن المشروع يمثل أولوية قصوى لـ”إنقاذ أرواح المواطنين” وضمان توفير سكن آمن لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد بديوان عام المحافظة، بمشاركة وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، وعدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين.





مشروعات تنموية كبرى في الإسكندرية بتكلفة 90.5 مليار جنيه

أوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة شهدت تنفيذ 63 مشروعًا بتكلفة 90.5 مليار جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ 31 مشروعًا جديدًا، في قطاعات النقل، البنية التحتية، السياحة، والإسكان.

وأشار إلى أن قطاع الطرق استحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق، بإجمالي أطوال 200 كم بين صيانة وتوسعة وإنشاء طرق جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 مشروعات بطول 117 كم، أبرزها توسعة طريق الكورنيش.

نقلة نوعية في وسائل النقل: مترو أبو قير وترام الرمل

استعرض المحافظ موقف مشروع مترو أبو قير الذي يستوعب أكثر من 40 ألف راكب/ساعة بزمن رحلة 25 دقيقة، كما يجري تطوير ترام الرمل لرفع عدد ركابه من 80 ألف إلى 450 ألف راكب يوميًا.

وأشار إلى أن هيئة النقل العام بالإسكندرية تنقل نحو 7 ملايين راكب شهريًا عبر 212 أتوبيسًا يعمل على 85 خط سير.



النقل الأخضر ومشروع دراجات الإسكندرية

في إطار التحول نحو النقل المستدام، أكد المحافظ امتلاك المحافظة لـ55 أتوبيسًا كهربائيًا، والعمل على تحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، كما يجري تنفيذ مشروع دراجات الإسكندرية لتشجيع استخدام وسائل التنقل النظيفة.

ووجّه رئيس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز.

استعدادات صيف 2025: تطوير الشواطئ ومنظومة الإنقاذ

عرض الفريق أحمد خالد استعدادات المحافظة لموسم الصيف، والتي شملت:

• تدريب المُنقذين وتوفير أدوات إنقاذ حديثة.

• تحديث بيانات الطقس بالتنسيق مع الأرصاد الجوية.

• تفعيل الحجز الإلكتروني للشواطئ قبل 48 ساعة.

• تطوير البوابات، الأسوار، الوحدات الشاطئية، أبراج الإنقاذ، وتوحيد ألوان الشماسي.

تحسين النظافة العامة والأسواق اليومية

ناقش الاجتماع جهود تجميل المدينة ورفع المخلفات، بالتعاون مع شركة “نهضة مصر”، بجانب حملات توعية لتنظيف الشواطئ.

كما تم استعراض نتائج المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية التي رصدت 56.4 ألف متغير بنسبة إنجاز 99.96%.

وتناول المحافظ التوسع في أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.



فرص استثمارية جديدة في السياحة والفنادق

عرض محافظ الإسكندرية عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، تشمل قطع أراضٍ لإقامة فنادق عالمية. ووجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع لاحق لمناقشة آليات استثمار هذه الفرص وتعزيز موقع الإسكندرية السياحي.