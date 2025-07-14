نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي خلال زيارته للإسكندرية: متابعة تنفيذ المشروعات لتعزيز القيمة الاقتصادية والسياحية للمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، زيارته إلى محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع موسع في ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات الجارية. وشارك في الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ونواب الوزراء، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على مواصلة متابعة المشروعات المختلفة داخل المحافظة، لما لها من أهمية في تعزيز موقع الإسكندرية كواجهة اقتصادية وسياحية بارزة، والحفاظ على طابعها الحضاري والتاريخي.



تنفيذ 63 مشروعًا وجارٍ العمل على 31 آخرين

استعرض محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، أبرز الأرقام المتعلقة بالمشروعات:

• 63 مشروعًا تم الانتهاء منها بتكلفة إجمالية قدرها 90.5 مليار جنيه.

• 31 مشروعًا جاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

تطوير الطرق والنقل.. 117 كم تحت التنفيذ

في قطاع الطرق، أوضح المحافظ أن:

• تم تنفيذ مشاريع بطول 200 كم شملت توسعة وصيانة الطرق.

• جار تنفيذ 9 مشروعات كبرى بطول 117 كم، من أبرزها توسعة طريق الكورنيش.

• يتم العمل كذلك على رفع كفاءة الطرق والتحسينات المرورية على مسافة 6.3 كم.

مشروعات النقل الجماعي: مترو أبو قير وترام الرمل

تم استعراض موقف عدد من مشروعات النقل:

• مترو أبو قير: طاقته القصوى تصل إلى 40 ألف راكب/ساعة، ويقلص زمن الرحلة إلى 25 دقيقة.

• ترام الرمل: رفع القدرة الاستيعابية من 80 ألف إلى 450 ألف راكب يوميًا، بطول 13.1 كم، يضم 24 محطة.

النقل العام والتحول إلى الطاقة النظيفة

تحدث المحافظ عن أداء هيئة نقل الركاب بالإسكندرية:

• الهيئة تنقل 250 ألف راكب يوميًا عبر 212 أتوبيسًا موزعة على 85 خط سير.

• تمتلك المحافظة 55 أتوبيسًا كهربائيًا، ويجري العمل لتحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز.