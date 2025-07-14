إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2025 للطلاب بجميع المدارس

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الدبلومات الفنية 2025، اتاحتها اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم رسميًا من خلال الكشوف المعتمدة داخل المدارس.

ويأتي ذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية أمس الأحد بنسبة نجاح عامة بلغت 70.47%.

وأكد وزير التعليم أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر الحقيقي، باعتباره ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مشددًا على استمرار التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.

ووجه الوزير الشكر إلى كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على الجهد المبذول طوال العام الدراسي، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تحقيق أهداف تطوير التعليم الفني، والتي ظهر أثرها في نتائج هذا العام من خلال مشاركة ممثلي سوق العمل في لجان التقييم النهائي للطلاب للمرة الرابعة على التوالي.

وشهدت امتحانات الدبلومات الفنية، التي جرت من 22 مايو حتى 23 يونيو 2025، تقدم 849533 طالبًا وطالبة داخل 2648 لجنة امتحانية، وفق ما أوضحه الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، مشيرًا إلى تعدد شهادات التعليم الفني التي تصل إلى 24 شهادة باختلاف التخصصات ونظام الدراسة.

ووصل إجمالي عدد الناجحين هذا العام إلى 595848 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة 70.47%، فيما بلغ عدد الطلاب المقرر دخولهم امتحانات الدور الثاني 204761 طالبًا وطالبة، بنسبة 24.22%، في حين بلغ عدد الراسبين 44928 طالبًا بنسبة 5.31%.