نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مساران للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية وفق قواعد وزارة التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، بدأ طلاب الشهادات الفنية وأولياء أمورهم البحث عن طرق التقديم في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتم عملية التقديم وفقًا لنظام واضح أقرته الوزارة يتضمن مسارين أساسيين فقط للقبول.



المسار الأول: التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني

أوضحت وزارة التعليم العالي أن المسار الأول يتمثل في التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة.

ويشمل هذا المسار طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد التي تقبل هذه الفئة من الشهادات.

المسار الثاني: التقديم للمسابقة المركزية

أما المسار الثاني فيتعلق بالتقدم إلى المسابقة المركزية التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تبدأ في الأول من أغسطس 2025.

وتهدف هذه المسابقة إلى تمكين خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية من دخول عدد من الكليات الحكومية المحددة.

القواعد المنظمة لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

وفقًا للقرار الوزاري رقم (1177) الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025، تم تحديد قواعد نظام وقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات أو دبلوم المعاهد الفنية (الثانوية + سنتان)، حيث يكون القبول من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويُسمح للطلاب الحاصلين على:

• الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات (تجاري – صناعي – ترميم آثار – زراعي – موسيقي – خدمات صحية)

• دبلوم المعاهد الفنية (الثانوية + سنتان)

• دبلومات المدارس الفنية المتقدمة (خمس سنوات بعد الإعدادية)

بالتقديم إلى الكليات والمعاهد الحكومية، بشرط استيفاء نسبة الحد الأدنى من المجموع والشروط الخاصة بكل كلية، مثل اجتياز اختبارات القدرات إن وُجدت.

نسب القبول المطلوبة حسب نوع الدبلوم

• طلاب الثلاث سنوات (تجاري – صناعي – زراعي – موسيقي – ترميم آثار):

• يجب أن يكون الحد الأدنى للقبول 70% من المجموع الكلي لشهادة الدبلوم.

• طلاب المعاهد الفنية ودبلومات الخمس سنوات:

• يشترط الحصول على 75% فأكثر من المجموع الكلي.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

يتم قبول طلاب الدبلومات الفنية بكليات ومعاهد متنوعة تشمل:

• التجارة

• التربية (بشعب التعليم الفني)

• التربية النوعية

• الزراعة

• السياحة والفنادق

• الخدمة الاجتماعية

• الهندسة

• الفنون التطبيقية

• الآثار

• الفنون الجميلة

• التكنولوجيا والتعليم

وذلك وفقًا لمبدأ التوزيع الجغرافي، مع الالتزام بالشروط التي تحددها اللوائح الداخلية لكل كلية.

الجامعات التي تقبل خريجي دبلوم السياحة والفنادق

تم تحديد البرامج والكليات التي تستقبل خريجي الثانوية الفنية للسياحة والفنادق (نظام الثلاث سنوات)، وتشمل:

1. برنامج التعليم التبادلي – كلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان

2. برنامج إدارة وتشغيل المطاعم – جامعة الإسكندرية

3. التعليم التبادلي – جامعة الفيوم

4. برنامج إدارة وتشغيل المطاعم – جامعة مدينة السادات

5. المعاهد العليا للسياحة والفنادق

6. المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق



رابط التقديم في المسابقة المركزية للدبلومات الفنية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التسجيل في امتحانات المسابقة المركزية بدايةً من 1 أغسطس 2025 للطلاب الحاصلين على:

• دبلومات المدارس الثانوية الفنية (نظام ثلاث سنوات)

• دبلومات المدارس الفنية المتقدمة (نظام خمس سنوات)

• المعاهد الفنية (سنتان بعد الثانوية)

وذلك للتقدم إلى كليات:

• التجارة

• الهندسة

• الحقوق

• الزراعة

• الحاسبات والمعلومات

على أن يُغلق باب التقديم قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام. ويمكن التقديم من خلال الرابط الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات: