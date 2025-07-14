نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الإسكندرية تشهد نقلة حضارية جديدة بفضل مشروعات الدولة التنموية والخدمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولاته التفقدية بمحافظات الجمهورية، حيث توجه إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يضمن دخولها حيز التشغيل الفعلي في أسرع وقت ممكن.





قيادات تنفيذية ترافق رئيس الوزراء في الجولة

رافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته كل من:

• المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

• الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية

• الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

• اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير

مدبولي: تحسين حياة المواطنين في صميم الأولويات

وفي تصريح له عقب وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة معدلات الإنجاز الفعلية في المشروعات المختلفة، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات قد تعيق التنفيذ.

وشدد مدبولي على أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم بنية تحتية متطورة تواكب طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

مشروعات عملاقة تنقل الإسكندرية إلى مستقبل حضاري جديد

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن محافظة الإسكندرية تشهد نقلة حضارية غير مسبوقة، نتيجة حجم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، والتي تشمل:

• إنشاء مدن جديدة وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة

• توسيع شبكة الطرق والمحاور الرئيسية

• مشروعات الصرف الصحي والصناعي

• تنفيذ مشروع فصل مياه الأمطار للحد من آثار التغيرات المناخية

• مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

• إقامة حواجز بحرية لحماية سواحل الإسكندرية من التغيرات المناخية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تمس قطاعات حيوية تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن السكندري، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية.

استمرار تطوير البنية التحتية رغم التحديات الجيوسياسية

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية بكافة محافظات الجمهورية، رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية وتداعيات ناتجة عن الظروف الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة برفع كفاءة الخدمات العامة ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر، لتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة تضع المواطن في قلب عملية التطوير.