نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2025.. استمرار التصحيح الإلكتروني لمواد الأحياء والرياضيات والإحصاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عمليات البحث المكثفة عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، وسط حالة من الترقب والقلق في انتظار إعلان النتيجة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

استمرار أعمال التصحيح الإلكتروني لكراسات الإجابة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح الإلكتروني مستمرة حاليًا لكراسات إجابة الطلاب في المواد الدراسية الأساسية، وخاصة مواد الأحياء، والرياضيات، والإحصاء، التي تم أداء الامتحانات الخاصة بها خلال الأسبوع الأخير من ماراثون الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأن الإعلان الرسمي عن موعد ظهور النتيجة سيكون خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء الكامل من كافة أعمال التصحيح والمراجعة.

الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية

من جانبها، كشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء أعمال تصحيح الأسئلة المقالية بجميع المواد، موضحة أن هذه المرحلة من التصحيح تمت على مرحلتين:

1. التصحيح اليدوي الأولي عبر معلمي المواد المختصين.

2. المراجعة الإلكترونية للتأكد من دقة التصحيح وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وأضافت المصادر أن الهدف من هذه المنهجية هو تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في تصحيح الامتحانات.



تصحيح الأسئلة الموضوعية لا يزال جاريًا

فيما يخص الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد”، أكدت المصادر أن أعمال التصحيح ما تزال جارية، حيث يتم حاليًا تصحيح مواد الأحياء، والإحصاء، والرياضيات التطبيقية، وهي من آخر المواد التي أداها الطلاب.



وشددت الوزارة على أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 لم يُحدد بعد، بسبب استمرار أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لضمان جودة النتائج ودقة درجات الطلاب.