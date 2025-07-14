نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي المشروط ضمن برنامج "تكافل وكرامة" لشهر يوليو، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 15 يوليو، لنحو 4.7 مليون أسرة مستحقة على مستوى الجمهورية.

وسيتمكن المستفيدون من صرف مستحقاتهم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إضافة إلى إمكانية إجراء الدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية المختلفة باستخدام كروت ميزة الخاصة بهم.

غرفة عمليات لمتابعة سير الصرف

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عمليات الصرف أولًا بأول، بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن في جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر.

دعم لـ18 مليون مواطن.. و54 مليار جنيه سنويًا

يُذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم دعما نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يشمل قرابة 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار موازنة سنوية تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بعد إقرار الزيادة الجديدة بنسبة 25% التي بدأ تنفيذها منذ شهر أبريل الماضي.

تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية

ويُعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات نقدية مشروطة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوجيه قدراتهم نحو التنمية المستدامة.