نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخطوطة«رصد القمر»تبهر الزوّار في جناح الأزهر تُعيد إحياء أمجاد علم الفلك الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض جناح الأزهر الشريف ضمن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، مخطوطة نادرة للعالِم الفلكي المسلم ابن يونس المصري، تحت عنوان "رصد القمر"، وهي واحدة من أبرز الوثائق التراثية التي توثق جهود المسلمين في علم الفلك.

وتُعد هذه المخطوطة جزءًا من الإرث العلمي الذي خلّفه ابن يونس، والذي عُرف بدقته في رصد الظواهر الفلكية، لا سيما مراحل القمر وظاهرتي الكسوف والخسوف، وتأتي أهمية هذا العرض في تسليط الضوء على إسهامات الحضارة الإسلامية في علوم الفلك، حيث يُبرز الجناح كيف ساهمت ملاحظات ابن يونس الدقيقة في تحديد ميل دائرة البروج، وتطوير أدوات الرصد، فضلًا عن ابتكاره لقوانين رياضية سهلت على العلماء إجراء الحسابات الفلكية المعقدة.

ويُعرض إلى جانب مخطوطة "رصد القمر" العمل الشهير لابن يونس، "الزيج الحاكمي"، والذي استُخدم طويلًا في مصر لحساب التقاويم والمسائل الفلكية، ويحتوي على فصول تفصيلية في رصد القمر.

ويُذكر أن جناح الأزهر الشريف هذا العام يقع بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تشمل أركانًا متخصصة وإصدارات فكرية متجددة تُسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الزوّار، تأكيدًا على دور الأزهر المستمر في نشر الفكر الوسطي وإحياء الهوية الثقافية والروحية للمجتمع.