وزير الخارجية والهجرة يلتقي بممثلى كبرى الشركات الخاصة وأعضاء الغرفة التجارية في مالابو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 11:23 صباحاً -

على هامش المشاركة في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات الخاصة وأعضاء الغرفة التجارية في العاصمة مالابو، وذلك بمقر السفارة المصرية.

شارك في اللقاء عدد من مجتمع الأعمال الاكواتوري، وممثلو الشركات الرائدة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين المهتمين بالسوق المصري.

واستعرض وزير الخارجية أهم الإنجازات التي حققتها مصر مؤخرا في مجالات الإصلاح النقدي وتطبيق سعر الصرف المرن، وقانون الاستثمار وتيسيرات الحصول على تراخيص إنشاء الشركات والمصانع، وكذلك الطفرة في مجال الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية ومشروعات الطرق الجديدة. كما ناقش فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وغينيا الاستوائية، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمار، وبنية تشريعية محفزة، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية في مختلف القطاعات، بما يتيح فرصًا واعدة للشراكة مع الجانب الاكواتوري.

وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم منتدى مشترك للشركات ورجال الأعمال من البلدين خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في ملابو، بهدف فتح قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمعي الأعمال، واستشراف فرص الاستثمار المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

كما شدد وزير الخارجية على استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والدعم الفني في مجالات البنية التحتية، والكهرباء، والري، والتعليم الفني، من خلال الشركات المصرية التي تتمتع بخبرة عالية في تنفيذ مشروعات ضخمة بعدد من الدول الإفريقية.