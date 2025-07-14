وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من نظرائه الأفارقة وكبار مسئولي الاتحاد الإفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 10:28 صباحاً -

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة وكبار مسئولي الاتحاد الإفريقي تضمنت وزراء خارجية كل من غينيا الاستوائية، وتنزانيا، وجيبوتي، والصومال، وأنجولا، وبوروندي، والجابون، وموريتانيا، فضلاً عن مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، والمدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء الإفريقية، وسكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاءاته الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الإفريقية، وتناولت اللقاءات سبل تفعيل آليات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة والاقتصادية، وإمكانية مساهمة مصر في تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الأهمية للدول الأفريقية على ضوء الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كبرى الشركات المصرية في مختلف المجالات خاصة مجال الطاقة، والبناء والتشييد، والصحة، والبنية التحتية. كما تم تبادل الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الإفريقية والدولية، وتكثيف الجهود والعمل المشترك لدفع التكامل الاقليمى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في القارة الإفريقية، وعلى رأسها أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي ساهمت عبر سنوات في بناء قدرات آلاف الكوادر الإفريقية وتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والطاقة وغيرها، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم استفادة الدول الإفريقية من برامج ومبادرات الوكالة، في إطار الحرص على دعم الأشقاء وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القارة.

وأكد الوزير على حرص الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء رئاسة سيادته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (أودا-نيباد) على تعميق التعاون جنوب-جنوب، ودعم التكامل القاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما في ظل توجه مصر الاستراتيجي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجه القارة، مشددًا على أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم جهود التنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا. كما أكد على التزام مصر الراسخ بدعم أولويات القارة الإفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، وتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. ونوه إلى أهمية دعم المؤسسات الإفريقية المتخصصة، وعلى رأسها وكالة الفضاء الإفريقية، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للوكالة واستعدادها لتعزيز قدراتها في ضوء استضافتها لمقرها الرئيسي بالقاهرة.

وثمّن وزير الخارجية الدعم الإفريقي الذي يحظي به المرشح المصري الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد روح التضامن الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الصوت الإفريقي داخل المحافل الدولية لضمان تحقيق التطلعات المشروعة للقارة وتعزيز مكانتها داخل المنظمات متعددة الأطراف.