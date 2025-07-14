المستشار الألمانى: لست راضيا عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 10:28 صباحاً -

تتعرض ألمانيا لانتقادات واسعة باعتبارها من أبرز داعمى إسرائيل سياسيا وعسكريا فى حرب الإبادة الجماعية التى تشنها ضد قطاع غزة ، وشهد الموقف الألمانى تحولا مؤخرا حيث أعرب المستشار الألمانى فريدريش ميرتس، معارضته خطة إسرائيل لإنشاء ما تسميها "مدينة إنسانية" فى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة ،وشدد ميرتس -فى تصريحات لقناة "إيه آر دى" الألمانية- على أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية فى قطاع غزة.

وأوضح أنه أعرب مرارا عن عدم رضاه، وأنه ناقش هذه المواضيع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وعبّر ميرتس عن أمله فى التوصل إلى حل الدولتين للقضية الفلسطينية بالتعاون مع الأمريكيين.

وقال إن "للشعب الفلسطينى الحق فى امتلاك مكان يستطيع العيش فيه، أما ما يحدث حاليا فى قطاع غزة، فهو أمر لا يمكن قبوله".