تنسيق الجامعات 2025.. كليات ومعاهد تقبل طلاب علمى بالجامعات الحكومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 09:32 صباحاً - بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ينشر صوت الأمة قائمة الكليات التى تقبل الشعبة العلمية علمى علوم وذلك فى إطار مساعدة طلاب الثانوية العامة على تحديد الرغبات ومعرفة الكليات التى تقبل طلاب الشعبة العلمية.

قائمة كليات تقبل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية