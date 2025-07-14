تشيلسى يتوج بلقب كأس العالم للأندية على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 يوليو 2025 12:36 صباحاً - توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025 على حساب نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ميتلايف"، فى نهائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشيلسي ضد بي اس جي

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كول بالمر هدفين، وجواو بيدرو في الدقائق 22، 30 و43 على التوالي لصالح فريق تشيلسي.

وشهدت المباراة حالت طرد للاعب جواو نيفيز بالدقيقة 86 من عمر اللقاء بعد العودة لتقنية الفار والتأكد من جذب نظيره كوكوريلا من شعره.

ونجح تشيلسي فى حصد اللقب العالمي للمرة الثانية فى تاريخه بعد نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات وثاني ألقابه هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بينما فشل باريس سان جيرمان فى رفع رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى "5"، بعدما توج بالثلاثية المحلية بجانب دوري أبطال أوروبا.

وخاض فريقا تشيلسي وباريس سان جيرمان مشواراً حافلاً فى البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية، حيث تجمعهما نقطة مشتركة وهي الهزيمة في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منافسين برازيليين.

وخسر تشيلسي ضد فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1 – 3، بينما خسر باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، قبل أن ينجح الفريقان في استعادة السيطرة.

تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

وتغلب تشيلسي على لوس أنجلوس الأمريكي والترجي التونسي بنتيجة 2 – 0، و3- 0 بينما خسر ضد فلامنجو ضمن منافسات دور المجموعات، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4 – 1 في دور الـ 16، كما تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2 – 1 في دور الثمانية، ثم فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أما باريس سان جيرمان، فتغلب على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة ثم خسر ضد بوتافوجو البرازيلي بهدف دون مقابل، قبل أن يضمن مكانه في دور الـ 16 بالفوز على سياتل الأمريكي بهدفين دون مقابل في ختام دور المجموعات، وتغلب العملاق الباريسي على إنتر ميامي برباعية نظيفة في ثمن النهائي، ثم بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في دور الثمانية، فيما تغلب على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في المربع الذهبي.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، تشالوبا، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط: ريس جيمس، موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، بيدرو نيتو

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز

خط الوسط: رنيفيز، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: ديزيري دوي، عثمان ديمبيلي، كفارتسخيليا