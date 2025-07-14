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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأطفيح ومحطة الرفع الفرعية بالقبابات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أطفيح، حيث تفقد النائب الوحدة المحلية لقرية القبابات والقري التابعه لمتابعة أعمال النظافة والأشغالات بنطاق القرية، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية القبابات ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية كفر الواصلين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.
ووجه الشهابي، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي قرية القبابات لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بالقرية.
رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، عز أمين رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض مدير مشروعات الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نجلاء فتحي مدير أدارة الصرف الصحي باطفيح بشركة مياة الشرب والشركات المنفذة للأعمال.