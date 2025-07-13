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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتفقد أبراج الداون تاون وبحيرات العلمين.. تصميمات عالمية ومدينة ذكية بمعايير الاستدامة، عقب انتهائه من سلسلة اجتماعاته اليومية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية بالمدينة، برفقة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

أبراج "الداون تاون".. مشروع بلمسة صينية وتصميمات تنافس العالمية

بدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد مشروع أبراج الداون تاون لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على الأرض. وأوضح مدبولي أن الهدف من المشروع هو تحويل منطقة أبراج العلمين إلى واحدة من أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين المحلي والدولي، بفضل التصميمات المعمارية المتميزة التي تجمع بين الاستدامة والطابع الذكي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع تنفذه شركة CSCEC الصينية، وهو مشابه لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ويتضمن إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب، بينها البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا)، و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر (56 دورًا)، بإجمالي مسطحات بناء تتجاوز 785 ألف متر مربع.

"داون تاون لاجون".. أكبر بحيرة اصطناعية وممشى سياحي في قلب المدينة

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع "داون تاون لاجون" الذي يتوسط الأبراج، واستمع إلى شرح من الوزير شريف الشربيني حول تطورات المشروع. وأكد الوزير أنه تم البدء في الملء التجريبي لأكبر بحيرة ضمن المشروع الذي يضم 11 بحيرة، وذلك لاختبار العزل والمعدات الهندسية.

وأوضح الشربيني أن المشروع يتضمن جزرًا طبيعية وممشى سياحيًا متكاملًا، إلى جانب مسارات مخصصة للدراجات والسيارات الكهربائية، ما يعكس رؤية الدولة في توفير أنماط حياة مستدامة داخل المدن الجديدة.

العلمين الجديدة.. نموذج للمدن الذكية والمستدامة في الشرق الأوسط

في ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نقلة نوعية في مفهوم المدن الساحلية الذكية، وأن الدولة تسعى من خلالها إلى توفير نماذج عمرانية راقية تليق بمكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية، وتخدم أهداف السياحة والاستثمار مع الحفاظ على البيئة وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة.