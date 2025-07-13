توصيات اللقاء التشاوري الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 09:32 مساءً - اختتمت القائمة الوطنية من أجل مصر اجتماعها التشاوري الثالث، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المكونة للتحالف، وذلك بمقر حزب الجبهة الوطنية، لمتابعة التنسيق في المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية، وتعزيز تضافر الجهود بين المرشحين.



وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:



أولاً: إعلان الدعم الكامل من القائمة الوطنية لقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييد رؤيته وقراراته الهادفة إلى حماية الدولة المصرية، وصون الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

ثانيًا: توجيه رسالة شكر إلى الشعب المصري العظيم، لما يبديه من صبر وتحمل للأعباء، ووقوفه خلف الدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة، التي تشهد فيها المنطقة تطورات شديدة الحساسية والتعقيد.

كما دعت التوصيات المواطنين إلى ممارسة دورهم الدستوري، والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة تليق بمكانة مصر، ويؤكد التفاف الجميع حول مشروع وطني جامع.

ثالثًا: التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل بشفافية ونزاهة من قِبل جميع المرشحين والقيادات الحزبية.

وانطلاقًا من هذا الالتزام، تم الاتفاق بين الأحزاب المشاركة على ميثاق أخلاقي مشترك، يضمن ممارسة الحق الدستوري في الترشح والتنافس، ويلزم الجميع بقواعد المنافسة الشريفة، في إطار القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

رابعًا: متابعة عمل اللجنة الإعلامية المشتركة التي تم تشكيلها خلال الاجتماع الثاني، لتبدأ في وضع خطة الحملة الإعلامية، وآليات التحرك خلال الفترة المقبلة، بما يشمل التمويل والتوزيع الجغرافي لفترة الدعاية، على أن يُعقد الاجتماع الرابع في أقرب وقت ممكن بمقر التحالف، لعرض مخرجات اللجنة ومناقشة تفاصيل التنفيذ.

واختُتمت التوصيات بالتأكيد على أن اللقاءات المتواصلة بين مكونات القائمة الوطنية تمثل نموذجًا فريدًا للعمل السياسي الجماعي، وتعكس قدرة الأحزاب المصرية على العمل المشترك من أجل مصلحة الوطن.