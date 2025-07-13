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أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين لتحميل تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية لتسهيل عملية الاقتراع.

في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفقًا للقرارات المنُظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتزامنًا مع إطلاق الهيئة لتطبيقها الإلكتروني الجديد " الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection"، دعا القاضي/ حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جمهور الناخبين ممن يحق لهم التصويت إلى سرعة تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية عبر متجر "جوجل بلاي" و"آبل ستور"، وذلك للاستفادة من المميزات المتعددة التي يتيحها التطبيق، أبرزها خدمة الإستعلام عن المقار الانتخابية وخدمة طلب استبدال المراكز الانتخابية.

مزايا التطبيق للناخبين

ويتيح التطبيق للناخب إمكانية تقديم طلب لتغيير المركز الانتخابي الحالي - والمُبين من خلال خدمة الاستعلام بالتطبيق - وذلك في حال رغبة استبدال مقره الانتخابي بآخر من بين المراكز المتاحة، بما يناسبه من الناحية الجغرافيه وأقرب إلى محل سكنه الوارد ببطاقة الرقم القومي.

تغير مقر الانتخابات للأسرة الواحدة

كما أن التطبيق يُتيح أيضًا - في ذات الإطار - التقدم بطلب لتسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد، في حال كان تسكينهم في مراكز انتخابية متفرقة، وذلك استنادًا إلى بيانات محل السكن الواردة في بطاقات الرقم القومي، وهو الأمر الذي يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على رفع الأعباء عن الناخبين وتجنبهم أي مشقة والتيسير عليهم قدر الإمكان.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه المزايا والتيسيرات المتاحة، إلى سرعة التقدم بالطلبات اللازمة لذلك عبر تطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

https://www.elections.eg.

وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري.

تعزيز المشاركة الوطنية

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن إطلاق هذا التطبيق يُعَد خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للناخبين، مما يُعزز من معايير الشفافية والدقة، ويُسهم في إتاحة الوصول إلى المعلومات والأخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك في إطار التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتوظيف أحدث التقنيات لخدمة المجتمع، وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وفي هذا السياق، صرح القاضي/ أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بأن التطبيق الإلكتروني قد تم تصميمه وفقًا لأعلى المعايير التقنية والمواصفات الفنية، مع الحرص على سهولة الاستخدام، وخلوه من أية تعقيدات، وذلك لضمان الاستعلام بطريقة سلسة وأمنة للناخبين، وتمكنهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات بسرعة ودقة وشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الموافق 11 يوليو الجاري يوفر كافة المعلومات والبيانات التي تخص الاستحقاقات الانتخابية التي تضطلع الهيئة بالاشراف عليها وإدارتها، فضلًا عن تيسيرات غير مسبوقة لجمهور الناخبين على النحو الذي يُمكنهم من أداء حقهم الدستوري في المشاركة والاقتراع بسهولة.

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ويفتتح المصريون المقيمون في الخارج مرحلة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 1 و2 أغسطس، عبر مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات في مختلف الدول.

وتنطلق عملية الاقتراع داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 أغسطس، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في الدوائر المختلفة.

وتنتهي عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر للجان العامة يوم 12 أغسطس، على أن تصدر هذه اللجان قراراتها بشأن أي اعتراضات، ويُعلن في نفس اليوم الحصر العددي للأصوات بشكل رسمي.