متحدث الوزراء: سددنا جزءا من التزاماتنا مع الشركاء الأجانب بشأن مواد البترول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 07:36 مساءً - علق المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا جهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.

وقال محمد الحمصانى: "إن الدولة المصرية سددت جزءا من إلتزاماتها مع الشركاء الأجانب، ومستمرون فى سداد الباقى من أجل توفير مستحقات الشركاء الأجانب، كى يستطيعوا استثمار جزء من هذه المستحقات فى إعادة الاستكشافات أو زيادة الإنتاج فى حقول جديدة.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه خلال الفترة المقبلة مع نجاح الحكومة فى الاستمرار فى دفع مستحقات الشركاء الأجانب انها تستطيع تحفيز الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج مرة أخرى من حقول البترول والغاز الطبيعى.

تابع محمد الحمصانى، أن رئيس الوزراء تناول خلال الاجتماع الاستمرار فى توفير احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من وصول الغاز الطبيعى للمحطات حتى نضمن استمرار التغطية الكهربائية.