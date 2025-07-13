نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة يشهد توقيع شراكة استراتيجية لتدريب الكوادر الفندقية مع شركة سويسرية عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والنائبه نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب توقيع عقد الشراكة بين غرفة المنشآت الفندقية وإحدى الشركات السويسرية الرائدة في مجال التدريب على الضيافة والفندقة على المستوى العالمي.

ومن جانبه أكد محمد ايوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة تولى اهتمام كبير بملف التدريب وتطوير العنصر البشري حيث أنه لنجاح اى منظومة تتطلب معها الاستثمار بالعنصر البشرى للنهوض بها.



مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف من خلال هذا التدريب الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية والارتقاء بالعمل الفندقى لافتا أن الغرفة تقوم بالعديد من الشراكات مع الجامعات والمعاهد الدوليه لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل السياحى وقيامهم بالتدريب الميدانى.