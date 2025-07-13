السيسي يبحث تعزيز التكامل القاري مع قادة موريتانيا والجابون وليبيا ورائد التجارة الحرة الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، سلسلة من اللقاءات المهمة على هامش مشاركته في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وذلك مع عدد من القادة الأفارقة، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وبحث سبل دعم جهود التكامل والتنمية في القارة.

السيسي يلتقي رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني

خلال اللقاء، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا، وسبل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم ومكافحة الإرهاب.

كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية ذات الأولوية.



مباحثات مصرية - جابونية مع الرئيس بريس أوليجي نجيما



ناقش الرئيس السيسي مع رئيس الجابون بريس أوليجي نجيما فرص التعاون بين البلدين في إطار الاتحاد الأفريقي، وسبل تفعيل مبادرات حفظ السلم ومواجهة تحديات التغير المناخي، إلى جانب ملف التجارة البينية وتعزيز العمل القاري المشترك.

الرئيس السيسي يستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أكد الرئيسان خلال اللقاء على دعم الحوار الليبي - الليبي، وأهمية استمرار التنسيق الأمني بين القاهرة وطرابلس لضمان وحدة واستقرار ليبيا.

كما جدد الرئيس السيسي تأكيد مصر على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

لقاء مثمر مع محمد إيسوفو رائد منطقة التجارة الحرة القارية

اجتمع الرئيس السيسي مع محمد إيسوفو، رئيس النيجر الأسبق ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، حيث ناقش الطرفان:

• تسريع خطوات تنفيذ الاتفاقية القارية.

• تعزيز دور مصر كمحور استراتيجي لوجستي وتجارى داخل القارة.

• دعم الاستثمارات المشتركة وبناء سلاسل توريد أفريقية فعّالة.

السيسي: مصر تواصل دورها في دعم التكامل والتنمية في إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءاته المتعددة، أن مصر ملتزمة بالعمل مع شركائها الأفارقة لتعزيز التكامل القاري، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة، ومساندة جهود إحلال السلام في مناطق النزاع بالقارة.