نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: مصر ملتزمة بدعم جاهزية قدرة إقليم شمال إفريقيا لتعزيز السلم في القارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، كلمة خلال أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وذلك بصفته رئيس الدورة الجارية لقدرة إقليم شمال إفريقيا، حيث استعرض الجهود المصرية لدعم جاهزية الإقليم وتعزيز دوره في حفظ السلام بالقارة.



السيسي: إفريقيا تواجه تحديات متشابكة تتطلب تضافر الجهود

أعرب الرئيس السيسي في مستهل كلمته عن شكره لكل من:

• الرئيس تيودورو أوبيانج رئيس غينيا الاستوائية، على حسن الضيافة.

• الرئيس جواو لورنسو رئيس أنجولا، على قيادته الحكيمة للاتحاد الأفريقي.

• السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، متمنيًا له التوفيق في تنفيذ أجندة إصلاح المنظمة.

وأكد السيسي أن القارة تواجه تحديات معقدة تشمل:

• النزاعات المسلحة.

• الإرهاب.

• الجريمة المنظمة.

• تداعيات تغير المناخ.



وشدد على أن هذه التحديات تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا، مما يحتم تعزيز الآليات الإقليمية للسلم والأمن، وعلى رأسها القوة الأفريقية الجاهزة، بمكوناتها الخمسة، ومن بينها قدرة إقليم شمال إفريقيا.

مصر تدفع نحو جاهزية كاملة لقدرة الإقليم لمهام السلام

أكد الرئيس السيسي أن قدرة إقليم شمال إفريقيا، التي تتولى مصر رئاستها حاليًا، شهدت تقدمًا ملموسًا، من أبرز ملامحه:

1. خطة أنشطة وإصلاح مالي وإداري

• أُقرت خلال اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع في القاهرة مطلع العام الجاري.

• تهدف إلى تحديث إجراءات العمل وضمان الاستدامة المالية وتحسين التخطيط والإنفاق.

2. التمرين الميداني في الجزائر

• نُفذ التمرين في دولة الجزائر الشقيقة.

• حقق تنسيقًا فعّالًا بين المكونات العسكرية والشرطية والمدنية.

• هدفه الأساسي: تحقيق الجاهزية التامة لأي مهام سلام محتملة.

3. تطوير القدرات البشرية والتخطيط العملياتي

• جهود مكثفة من الأمانة التنفيذية وأجهزة التدريب والتقييم داخل الإقليم.

• تم استكمال متطلبات الجاهزية العملياتية بالكامل.

مصر تؤكد التزامها الكامل بدعم قدرة إقليم شمال إفريقيا

قال الرئيس السيسي إن الجهود المصرية تأتي انطلاقًا من:

• إيمان مصر بأهمية الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات.

• دور مصر في ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي.

• القناعة الراسخة بأن السلم هو أساس التنمية، وأن التكامل الإقليمي هو الطريق نحو مستقبل أفضل للقارة.

“نلتزم بدعم قدرة إقليم شمال إفريقيا في إطار رؤيتنا الأوسع لمنظومة السلم والأمن في إفريقيا”، قال الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أهمية التحرك المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة.