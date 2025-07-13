نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: مصر التزمت بتنفيذ أولويات تنموية خلال رئاستها للجنة التوجيهية للنيباد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، والتي عُقدت في مدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، بحضور عدد من قادة ورؤساء دول القارة.



ملفات القمة: تكامل قاري وتنمية شاملة

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت ملفات استراتيجية تتعلق بـ:

• دعم جهود الاندماج القاري.

• تحرير التجارة البينية الإفريقية.

• مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المؤثرة على التنمية.

• تعزيز السلم والأمن في القارة.

السيسي: إفريقيا التي نريدها ليست حلمًا.. بل واقع قريب المنال

خلال كلمته في القمة، قال الرئيس السيسي:

“لقد شرُفت خلال العامين الماضيين بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد، وأصبحت على يقين أن إفريقيا التي نريدها ليست حلمًا، وإنما واقع قريب المنال، رغم كثرة التحديات التي تواجه القارة داخليًا وخارجيًا.”

مصر نفذت أولويات تنموية خلال رئاستها للنيباد

أوضح الرئيس السيسي أن مصر عملت خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية للنيباد على تنفيذ أولويات تنموية واضحة تهدف إلى تسريع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، ومعالجة الأزمات من جذورها، من خلال نهج شامل ومستدام.



5 محاور رئيسية لإنجازات النيباد خلال الرئاسة المصرية

1. معالجة فجوة التمويل: إنشاء صندوق التنمية الإفريقي

• الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء صندوق التنمية التابع للنيباد.

• الهدف: حشد التمويل وتحفيز الاستثمار في القارة.

• السيسي دعا إلى الإسراع بإقرار الدراسة لبدء تنفيذ الصندوق.

2. تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية

• تم حشد تمويلات بقيمة 500 مليون دولار لمشروعات البنية التحتية.

• تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة القارية، والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة.

3. الاستثمار في البشر: التعليم والصحة

• تأمين 100 مليون دولار لمبادرة المنحة السكانية لتعزيز الصحة الإنجابية.

• توفير 100 مليون يورو لمبادرة المهارات الإفريقية لبناء القدرات البشرية والفنية.

• دعم برامج التحول الرقمي لخلق ملايين الوظائف للشباب.

4. مواجهة تغير المناخ: مركز التميز في القاهرة

• تم تسريع تدشين مركز التميز التابع للنيباد لمواجهة تغير المناخ.

• المركز مقره القاهرة، ويمثل إضافة مهمة لأدوات مواجهة هذا التحدي الوجودي.

5. تعزيز الحضور الميداني للنيباد في إفريقيا

• تزايد انتشار مكاتب الوكالة في مختلف أنحاء القارة.

• تفعيل الشراكات مع الدول الإفريقية وفقًا لأولوياتها الوطنية.

رسالة السيسي: العمل المشترك هو مفتاح مستقبل إفريقيا

اختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى الصحة، التعليم، الاستثمار، والبنية التحتية، يبرهن على أهمية مواصلة العمل الجماعي ودعم المواقف الإفريقية المشتركة في المحافل الدولية.

“بالرغم من كل التحديات، أثبتت العديد من الدول الإفريقية أنها قادرة على تحقيق معدلات نمو تفوق المعدلات العالمية… وهو ما يحفزنا جميعًا على الاستمرار والمثابرة”.