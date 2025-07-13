عاجل- السيسي يلتقي رئيس أنغولا لبحث دعم الاستقرار الأفريقي وتعزيز التعاون الثنائي

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أحمد جودة - القاهرة - السيسي يلتقي رئيس أنغولا لبحث دعم الاستقرار الأفريقي وتعزيز التعاون الثنائي

السيسي يلتقي رئيس أنغولا لبحث دعم الاستقرار الأفريقي وتعزيز التعاون الثنائي، على هامش القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الأنجولي جواو لورينسو، حيث ناقش الجانبان ملفات التعاون المشترك، والأوضاع الإقليمية في القارة.

إشادة متبادلة بالدور المصري والأنغولي داخل الاتحاد الأفريقي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد برئاسة أنغولا الحالية للاتحاد الأفريقي، معربًا عن تقديره للجهود الأنجولية في تعزيز العمل المشترك بين دول القارة.

من جانبه، أعرب الرئيس لورينسو عن تقديره العميق لشخص الرئيس السيسي، مشيدًا بالدور المصري المحوري والتاريخي في دعم القضايا الأفريقية، وفاعليته داخل مؤسسات الاتحاد.

بحث قضايا السلم والأمن في القارة

تناول اللقاء نقاشًا موسعًا حول أبرز ملفات الأمن والسلم بالقارة، حيث تطرقت المباحثات إلى:

تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي

الأزمة المستمرة في السودان

التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي

ومستجدات ملف حوض النيل

وأكد الزعيمان أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار كركيزة أساسية للتنمية.

دفع العلاقات الثنائية بين القاهرة ولواندا

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأنغولا، عبر استكشاف فرص أرحب للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء عكس الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والحرص المتبادل على فتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية.