السيسي يؤكد في قمة الاتحاد الإفريقي: إفريقيا تملك فرصًا واعدة لتحقيق التنمية والازدهار

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا الحيوية التي تهم القارة الإفريقية، وعلى رأسها:

• جهود التكامل والاندماج القاري.

• سبل تحرير التجارة البينية الإفريقية.

• مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المؤثرة على التنمية.

• تعزيز السلم والأمن داخل القارة.



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وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال القمة، بصفته رئيس الدورة الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي – النيباد.

وتناولت الكلمة عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها:

• الدور المحوري للنيباد تحت الرئاسة المصرية في دفع جهود التنمية.

• أهمية سد الفجوة التمويلية التي تعوق تنفيذ المشاريع التنموية بالقارة.

• تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 كخارطة طريق استراتيجية للنهوض بالقارة.

• تعزيز الاستثمار في البشر عبر تطوير مجالات الصحة والتعليم.

• تكثيف الجهود لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية على المجتمعات الإفريقية.

فرص واعدة رغم التحديات

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن القارة الإفريقية، رغم ما تواجهه من تحديات كبيرة، تمتلك فرصًا حقيقية وواعدة لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار، داعيًا إلى تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية ومؤسساتها لدفع عجلة النمو وتحقيق تطلعات الشعوب.