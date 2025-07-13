نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يشارك في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي لبحث التكامل القاري وتحرير التجارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في مدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، بحضور عدد من قادة وزعماء الدول الإفريقية.

قضايا محورية على أجندة القمة الإفريقية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة ناقشت ملفات استراتيجية تمثل أولوية للعمل الإفريقي المشترك، وفي مقدمتها:

• تعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بين الدول الأعضاء.

• تحرير التجارة البينية الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.

• التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها المباشر على التنمية الشاملة داخل القارة.

• دعم جهود السلم والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات.



مصر تؤكد التزامها بدعم العمل الإفريقي المشترك

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في إطار حرص مصر المستمر على دعم أجندة الاتحاد الإفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة، من خلال توسيع نطاق التعاون، وتعزيز دور المؤسسات القارية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.



