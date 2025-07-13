عاجل- السيسي يلتقي رئيس غانا ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتكامل القاري والتجارة الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - السيسي يلتقي رئيس غانا ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتكامل القاري والتجارة الأفريقية

السيسي يلتقي رئيس غانا ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتكامل القاري والتجارة الأفريقية، في إطار مشاركته في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الغاني جون ماهاما، لبحث سبل توطيد التعاون الثنائي والتكامل القاري.

تعزيز العلاقات المصرية الغانية في مختلف القطاعات

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول آفاق تعزيز العلاقات بين مصر وغانا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على دفع علاقاتها مع غانا إلى مستويات أرحب تخدم مصالح الطرفين وتُسهم في دعم مسار التكامل الأفريقي.

دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز التكامل الاقتصادي

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا بشأن سبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة، في ضوء استضافة غانا لمقر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتولي مصر رئاسة مجلس وزراء تجارة المنطقة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض:

فرص تعزيز التجارة البينية الأفريقية

آليات تذليل التحديات أمام تطبيق اتفاقية التجارة الحرة

دور البلدين في قيادة جهود التكامل الاقتصادي القاري

التشاور حول القضايا الإقليمية والسلم القاري

كما تناول اللقاء ملفات الأمن الإقليمي، حيث تباحث الرئيسان بشأن تطورات الأوضاع في:

منطقة الساحل الأفريقي

الصومال

السودان

وتم التأكيد على أهمية التنسيق القاري لتحقيق الأمن والاستقرار، باعتبارهما أساسًا ضروريًا لنجاح خطط التنمية في القارة، مع الدعوة إلى تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك في إدارة النزاعات ودعم جهود السلام.