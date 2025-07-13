نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يبحث مع رئيس غانا سبل تعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، بالرئيس الغاني “جون ماهاما”، وذلك على هامش مشاركته في الدورة السابعة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

تعزيز العلاقات الثنائية وتطلعات الشعوب الإفريقية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد مناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وغانا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان أهمية البناء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والعمل على تعميق التعاون بما يدعم مسارات التنمية والازدهار في القارة الإفريقية.

دعم التكامل الاقتصادي عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى جهود تعزيز العمل الجماعي داخل القارة، خاصة في ظل استضافة غانا لمقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتولي مصر رئاسة مجلس وزراء تجارة المنطقة.

وناقش الرئيسان فرص تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وأهمية إزالة التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.





مناقشة الأوضاع الإقليمية في إفريقيا

كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية في عدد من الدول الإفريقية، منها منطقة الساحل الإفريقي، والصومال، والسودان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز الاستقرار في هذه المناطق، باعتباره ركيزة أساسية لدفع جهود التنمية المستدامة داخل القارة.