نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد تخصصات جديدة في البورد الصيدلي المصري خلال اجتماع موسّع بجامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الدكتورة اماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث الاجتماع الدوري للجنة العليا للبورد الصيدلي المصري بحضور الدكتور أسامة احمد بداري رئيس اللجنة الدكتورة غادة احمد عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة رولا ميلاد وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس الدكتور ايمن جمال الدين استاذ بكلية الصيدلة جامعة الأزهر الدكتور أحمد ليله رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة المهن الطبية الدكتورة داليا ابوحسين استاذ ومدير عام توكيد الجودة هيئة الدواء المصرية ومقرر اللجنة وتم دعوة كل من الدكتورة لمياء الوكيل رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس الدكتورة مني شعلان وكيل كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية الدكتورة نجلاء بزان استاذ الصيدلة الاكلينيكية بمستشفى قصر العيني.

وشارك اونلاين كل من الدكتور محمد محي عطا المزار عميد كلية الصيدلة الجامعة البريطانية في مصر والأستاذة الدكتورة ولاء حميدو استاذ الأدوية والسموم معهد تيدور بلهارس وشارك عن المجلس،الصحي كل من دكتورة هبة يوسف عضو المكتب الفني والاستاذ عمرو محمد عبد الجواد عضو سكرتارية اللجان.

حيث تم اعتماد الإطار المرجعي وإستحداث عدد من تخصصات الصيدلة الاكلينيكية بالبورد الصيدلي المصري وقد اشاد الحضور بالدعوة الكريمة وكرم الضيافة والترحيب

أعربت الدكتورة أماني أسامة كامل عن تقديرها لمشاركة الحضور الفعالة مؤكدة أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصيدلي يمثل حجر الأساس في تطوير المنظومة الدوائية في مصر

من جانبه توجه الدكتور أسامة أحمد بداري رئيس لجنة البورد الصيدلي بالشكر للدكتورة أماني أسامة كامل على دعوتها الكريمة واستعرض جدول أعمال الاجتماع كما تم عرض محضر الاجتماع السابق للجنة البورد وتمت المصادقة عليه من قبل الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن البورد الصيدلي المصري هو برنامج تدريبي وشهادة مهنية يمنحها المجلس الصحي المصري ويهدف إلى تطوير مهارات الصيادلة ورفع مستوى كفاءتهم في مختلف التخصصات الصيدلانية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات صيدلانية متميز