دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة بريستون ضد ليفربول حدادا على جوتا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 06:40 مساءً - وقف لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، دقيقة صمت قبل انطلاق مواجهة بريستون نورث إند حدادا على رحيل زميلهم فى الفريق ديوجو جوتا.

ويلتقى الريدز مع بريستون وديا على ملعب "ديبديل" التاريخي استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026، فى مباراة ستتحول من مجرد اختبار فني إلى لحظة وفاء وإنسانية كبيرة، لتكريم الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.

وشهدت المباراة دقيقة صمت قبل انطلاقها، بالإضافة إلى تشغيل نشيد "لن تسير وحدك أبداً"، في لحظة صامتة لكنها عميقة الأثر، كما قام قائد بريستون، بن وايتمان، بوضع إكليل من الزهور أمام مدرج جماهير ليفربول، في لفتة رمزية مؤثرة.

وجاء تشكيل ليفربول الأساسى كالتالى:

جيورجى مامارداشفيلى، جوميز، تسيميكاس، برادلي، لوكا ستيفنسون، سوبوسلاى، ريان جرافينبيرش، تري نيوني، كييزا، محمد صلاح، ريو نجوموها.

بريستون ضد ليفربول

في أجواء مفعمة بالمشاعر، المباراة ستحمل أكثر من مجرد تحضير، رغم الطابع التحضيري للمباراة، التي تمثل أول ظهور للفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، فإن الحدث سيتجاوز حدود المستطيل الأخضر، إذ قررت إدارة ليفربول، بالتعاون مع نادي بريستون، تخصيص لحظات مميزة ومراسم مؤثرة لتوديع النجم البرتغالي الراحل وشقيقه، واللذين تركا بصمة إنسانية ورياضية كبيرة داخل النادي وبين الجماهير.

وتشهد المباراة ظهور الدولى المصري محمد صلاح ولاعبى فريق ليفربول في الظهور الأول ضمن استعدادات الموسم الجديد، كما تمثل المباراة فرصة حقيقية لبعض لاعبي أكاديمية ليفربول لإثبات جدارتهم أمام الجهاز الفني الجديد. حيث سيعتمد سلوت على تشكيلة مختلطة، تتضمن عدداً من الوجوه الشابة، لاختبار جاهزيتهم وقدرتهم على المنافسة سواء للبقاء ضمن صفوف الفريق أو للحصول على فرصة بالإعارة.

