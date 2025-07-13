الرئيس السيسي يجري لقاءات موسعة علي هامش الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 05:28 مساءً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على هامش مشاركة سيادته في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بكل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجابوني "بريس أوليجي نجيما"، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والسيد "محمد إيسوفو"، رئيس النيجر الأسبق ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تناولت المقابلات سبل تعزيز التكامل القاري ودفع جهود التنمية وحفظ السلم والأمن بأفريقيا.



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