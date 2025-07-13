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الدفع بسفينة جديدة PMS-MAYO للمشاركة فى عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث غرق أدمارين 12 بجبل الزيت ..صور

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  • الدفع بسفينة جديدة PMS-MAYO للمشاركة فى عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث غرق أدمارين 12 بجبل الزيت ..صور 1/5
  • الدفع بسفينة جديدة PMS-MAYO للمشاركة فى عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث غرق أدمارين 12 بجبل الزيت ..صور 2/5
  • الدفع بسفينة جديدة PMS-MAYO للمشاركة فى عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث غرق أدمارين 12 بجبل الزيت ..صور 3/5
  • الدفع بسفينة جديدة PMS-MAYO للمشاركة فى عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث غرق أدمارين 12 بجبل الزيت ..صور 4/5
  • الدفع بسفينة جديدة PMS-MAYO للمشاركة فى عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث غرق أدمارين 12 بجبل الزيت ..صور 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 05:28 مساءً - • السفينة الجديدة تسمى PMS-MAYO وتتمتع بأنها الوحيدة فى مصر المجهزة بوحدة غطس بالإضافة لوحدة تحكم عن بعد   (ROV)

 

• وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس يبذلون كل الجهود من أجل البحث عن المفقودين الثلاثة 

 

 

فى تطور جديد لعملية البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت ، تم الدفع بسفينة جديدة للمشاركة فى عمليات البحث ، تسمى PMS-MAYO ، وهو الأمر الذى يساعد فى تقدم عمليات البحث خلال الفترة المقبلة 

 

السفينة الجديدة PMS-MAYO ، هى الوحيدة فى مصر المجهزة بوحدة غطس بالإضافة لوحدة آلية للتحكم عن بعد (ROV) ، فضلا عن أنها تتضمن ونش بحمولة 60 طن.

 

هذه المميزات بالسفينة PMS-MAYO تدعم من عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة بمنطقة جبل الزيت ، خاصة أن نفس السفينة مجهزة بخاصية الحفاظ على الموقع الديناميكى.

 

ويأتى قرار دخول السفينة الجديدة PMS-MAY  ضمن توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية  باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة وتوسيع نطاق البحث فى منطقة جبل الزيت.

 

الجدير بالذكر أن وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس يبذلون كل الجهود للبحث عن المفقودين الثلاثة ، حيث تم الدفع قبل أيام بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى عمليات البحث وهى واحدة من السفن التي تحمل ونش بأوزان ثقيلة ، وتحتوى على أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة تضع أمام غرفة العمليات معلومات دقيقة عن تطورات ونتائج ومستجدات عمليات البحث.

 

فى نفس السياق كانت شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 قد أعلنت عن صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين ، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل لتعويض أسر المتوفين والمصابين والمفقودين.

 

ويذكر أن وزير البترول يتابع على مدار الساعة تطورات غرق أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت ، ويتواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات للوقوف على تطورات الحادث والاطلاع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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