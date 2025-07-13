نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية "التضامن".. برنامج "مودة" ينفذ المرحلة الثانية من تدريبات أهالي المناطق الحدودية لبناء أسر مستقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من تدريبات أهالي المناطق الحدودية، وذلك في محافظات أسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، بهدف تعزيز الأسس السليمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها.

وقالت الأستاذة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة"، إن التدريبات استهدفت 977 مشاركًا ومشاركة من أبناء المناطق الحدودية، وتناولت محاور متنوعة حول المشاركة الزوجية المتوازنة، والتربية الإيجابية للأبناء، وتأثيرها على استقرار الأسرة، إضافة إلى التعريف بخدمات البرنامج ومنصة "مودة"، وعلى رأسها خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.

وأضافت فارس أن المحتوى التدريبي ركز على أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والمنافع الصحية والاجتماعية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز استقرار الأسرة المصرية والنهوض بالوعي المجتمعي في مختلف ربوع الجمهورية، وخاصة في المناطق الحدودية.

وأكدت أن برنامج "مودة" يُعد استثمارًا استراتيجيًا في استقرار المجتمع المصري، حيث يعمل على تأهيل وتمكين الشباب المقبلين على الزواج من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية لضمان بناء علاقات أسرية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.

يُذكر أن "مودة" أُطلق بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية عام 2019، ويتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الوزارات، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.

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