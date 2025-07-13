نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصحة» تعلن الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي 2024/2025، بنسبة إنجاز بلغت 92% من المستهدف للعام المنتهي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 2 مليون و50 ألف و314 طالبًا، خلال العام 2024/2025، من إجمالي مستهدف 2 مليون و232 ألفا و682 طالبًا، فضلًا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة من الطلاب، مؤكدًا العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم فحص الطلاب بواسطة الكواشف السريعة، من خلال فرق طبية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدربة على أعلى مستوى، لافتًا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، لتنظيم أعمال المبادرة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط المبادرة، والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد البالغ عددهم 24 لجنة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحى، الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء فى تخصص الأطفال، مدربين على بروتوكول العلاج.