نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ظهرت الآن".. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على بوابة التعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. وبات بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي المخصص عبر بوابة التعليم الفني.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس عبر الدخول على الرابط التالي:

https://nategafany.emis.gov.eg

ويشمل الموقع جميع تخصصات التعليم الفني بمختلف أنظمته (ثلاث سنوات وخمس سنوات)، سواء في الشُعب الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية، بالإضافة إلى طلاب التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويُشترط إدخال رقم الجلوس بدقة بعد اختيار نوع الدبلوم والنظام الدراسي، لتظهر النتيجة فورًا عقب تحميلها رسميًا.

وأكد الوزير أن التعليم الفني يُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ويُعد قاطرة حقيقية نحو تأهيل كوادر مدربة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى التوسع المستمر في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتحديث البرامج الدراسية بالشراكة مع القطاع الصناعي.

كما أشاد الوزير بحُسن سير الامتحانات العملية والنظرية، التي خاضها نحو 849،533 طالبًا وطالبة داخل 2،648 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 22 مايو وحتى 23 يونيو 2025.

نسب النجاح وأبرز مؤشرات النتيجة:

نظام 5 سنوات: نسبة النجاح 89.66%

نظام 3 سنوات - عام: 63.59%

نظام التعليم والتدريب المزدوج: 84.67%

برامج مطورة وفق منهجية الجدارات: 89.63%

تكنولوجيا تطبيقية (3 سنوات): 80.65%

تكنولوجيا تطبيقية (5 سنوات): 98.21%

إعداد مهني (3 سنوات): 32.51%

طلاب الدمج - 3 سنوات: 85.48%

طلاب الدمج - 5 سنوات: 100%

وبلغت النسبة العامة للنجاح في مختلف النوعيات والأنظمة 70.47%، فيما بلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 204،761 بنسبة 24.22%، وعدد الراسبين 44،928 بنسبة 5.31%.

في السياق ذاته، هنأ الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لهذا العام، والبالغ عددهم 34 طالبًا وطالبة من 14 محافظة، بينهم 25 طالبة و9 طلاب.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد فقط على الموقع الرسمي المعلن للحصول على النتيجة، محذّرة من الانسياق وراء الروابط المزيفة أو غير الموثوقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان الحصول على نتيجة دقيقة وآمنة.