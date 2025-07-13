نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحكم: الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية لجميع المواد غدًا.. و"العربي" و خارج المجموع تم بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد عبدالحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أعمال تصحيح الأسئلة المقالية لجميع المواد الدراسية تسير وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن يوم الاثنين سيشهد الانتهاء الكامل من تصحيح كل الأسئلة المقالية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبدالحكم، أن لجان التصحيح تعمل بكفاءة عالية داخل الكنترولات، وتحت إشراف مباشر من الوزارة، مؤكدًا أن عملية التصحيح تعتمد على منظومة إلكترونية دقيقة تضمن مراجعة كل إجابة مقالية بشكل منفصل من قِبل أكثر من مصحح، بما يحقق أعلى درجات الدقة والعدالة في التقدير، ويمنع الوقوع في أي أخطاء قد تؤثر على مصلحة الطلاب.

وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى جوهرية تتعلق بسير أعمال التصحيح، وأن الأمور تسير بسلاسة داخل الكنترولات، وسط التزام كامل بالضوابط والمعايير الفنية والإدارية الموضوعة، إلى جانب وجود متابعة يومية من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات.

وأضاف عبدالحكم أن تصحيح مادة اللغة العربية قد انتهى بالكامل بالفعل، سواء في جزئها الخاص بالأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) أو المقالية، موضحًا أن كونها المادة الأولى في جدول الامتحانات ساهم في الانتهاء من تصحيحها مبكرًا، ما أتاح وقتًا كافيًا لمراجعتها بدقة.

وفيما يخص المواد التي لا تضاف إلى المجموع الكلي، مثل التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، والإحصاء، أكد عبدالحكم أنها خضعت أيضًا للتصحيح الكامل، وتم الانتهاء من مراجعة درجاتها وإدخالها إلى منظومة الرصد، لتكون جاهزة ضمن الشهادات الرسمية للطلاب.

وشدد على أن جميع عمليات التصحيح تخضع لمراجعات نهائية دقيقة، لضمان حصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، مؤكدًا أن عملية التصحيح الإلكتروني أسهمت بشكل كبير في تعزيز الشفافية والدقة، ومنعت أي تدخل بشري في توزيع الدرجات.

كما لفت رئيس عام الامتحانات إلى أن نسب الإنجاز المحققة حتى الآن في تصحيح المواد الأساسية مطمئنة للغاية، وتعكس التزامًا تامًا من القائمين على أعمال التصحيح بالمعايير الفنية، دون استعجال أو تسرع في الرصد أو المراجعة، في إطار الحرص على مصلحة الطالب بالدرجة الأولى.

واختتم عبدالحكم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على إنجاز كافة مراحل التصحيح والمراجعة والرصد خلال المدة الزمنية المحددة، بما يسمح بإعلان نتيجة الثانوية العامة في أقرب وقت، بعد الانتهاء من المرحلة النهائية الخاصة بالمراجعة الشاملة، وضمان أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة كاملة.