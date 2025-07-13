عبدالصادق:يتفقد معامل التنسيق الإلكتروني بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة جولة تفقدية، شملت معامل التنسيق الإلكتروني بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والتقنية لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات المعادلة خلال مراحل التنسيق الجامعي للعام الأكاديمي 2025 – 2026، رافقه خلالها بكلية الهندسة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية، وفى كلية الزراعة الدكتور أيمن يحيى عميد الكلية، وفي كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية الدكتور عصام أمين، إلى جانب وكلاء الكليات وأمنائها وفرق الدعم الفني والإداري.

واطمأن رئيس جامعة القاهرة على التجهيزات الفنية والتقنية والإدارية التي تم اتخاذها لتيسير إجراءات تسجيل الرغبات، وتوفير الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب وأولياء الأمور أثناء عملية التنسيق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والانسيابية، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم خدمات متكاملة للطلاب الجدد، وتوفير بيئة ملائمة تضمن لهم تجربة تسجيل ميسرة وآمنة من خلال معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والمتخصصين، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار د.محمد سامي عبدالصادق إلى أن معامل التنسيق المركزية بجامعة القاهرة تعمل يوميًا خلال فترة التنسيق، وفق جداول منظمة، لتقديم الدعم الفني للطلاب، وذلك بالتوازي مع إمكانية التسجيل الإلكتروني من أي مكان على مدار 24 ساعة عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود فرق العمل داخل المعامل، ووجّه بتقديم أقصى درجات التعاون والتيسير للطلاب وأسرهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع في أولوياتها دعم الطلاب الجدد ومساعدتهم على اختيار المسارات التعليمية المناسبة لقدراتهم وتطلعاتهم.

جدير بالذكر أن معامل التنسيق بجامعة القاهرة هي أماكن مخصصة لتسجيل رغبات الطلاب في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، ويوجد ما يماثلها في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه المعامل إلى تسهيل عملية التسجيل للطلاب، خاصةً للطلاب الذين لا يمتلكون أجهزة حاسوب شخصية أو اتصال بالإنترنت أو يحتاجون إلى من يعاونهم في تسجيل رغباتهم.