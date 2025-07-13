احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس والاسم على موقع "صوت الأمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 03:36 مساءً - يتاح لطلاب الدبلومات الفنية، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع "صوت الأمة"، لجميع التخصصات " صناعي – زراعي – تجاري – فندقي" في جميع الأنظمة "نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية".

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس والاسم

ويقدم موقع " صوت الأمة" نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس والاسم لجميع التخصصات عبر موقعها وقبل أي موقع آخر وبطريقة سهلة وبخطوات بسيطة، والحصول على درجات الطالب في جميع المواد الدراسية الذي أدي فيها الامتحان ومعرفة المجموع الكلي في كل تخصص ونظام .

ما هي خطوات تسجيل نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟

- ادخل على موقع " صوت الأمة" عبر هذا الرابط الإلكتروني.

- الضغط علي نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

- أدخل بياناتك الخاصة "الاسم ورقم الجلوس".

- اختار التخصص "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي".

- اختار النظام "ثلاث سنوات، خمس سنوات".

- اضغط على النتيجة.

- تظهر نتيجة بدرجاتك في جميع المواد الدراسية ومجموعك الكلي.

واعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح 70.74%.