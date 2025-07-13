إجراء قانوني ضد سيدتين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 يوليو 2025 03:36 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدتين – مقيمتان بمحافظة البحر الأحمر) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.