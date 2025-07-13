نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يوضح حقيقة ما يُثار حول وجود أخطاء بامتحان الأحياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الدكتور خالد عبدالحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أخطاء في امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2025، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي وقائع داخل اللجان.

وشدد عبدالحكم على أن امتحان الأحياء تم إعداده وفقًا للمواصفات الفنية الدقيقة المعتمدة من المركز القومي للامتحانات، ومر بعدة مراحل من المراجعة الفنية واللغوية قبل اعتماده.



وأوضح أن الأسئلة جاءت متدرجة في مستويات الصعوبة بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ولا تحتوي على أي أخطاء تؤثر على صحة الإجابات أو وضوح الخيارات المطروحة.

كما أشار إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَ أي شكاوى رسمية من لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تتعلق بمحتوى الامتحان أو وجود أسئلة غير دقيقة، مؤكدًا أن ما يُتداول يهدف إلى إثارة القلق والبلبلة في صفوف الطلاب وأولياء الأمور، في وقت تبذل فيه الوزارة جهودًا كبيرة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام في جميع المحافظات.

وأكد عبدالحكم أن الوزارة ملتزمة بمبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع العملية الامتحانية، وأنها تتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات ترد من الطلاب أو المراقبين داخل اللجان، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة لم تُسجل أي جهة رسمية أي ملاحظات أو أخطاء تتعلق بامتحان الأحياء كما يُشاع.

وأضاف أن عملية توزيع الامتحان تمت بشكل منظم على اللجان، مع الالتزام التام بفصل نماذج النظام القديم عن الجديد، وضمان وصول كراسات الأسئلة والإجابات في التوقيت المحدد، دون تسجيل أي تأخير أو مشكلات تنظيمية.

كما تم تنفيذ خطة دقيقة لضبط انصراف طلاب الشعب الأخرى قبل بدء امتحان الأحياء، لضمان توفير الأجواء الهادئة والمنضبطة لطلاب شعبة علمي علوم داخل اللجان.

واختتم رئيس عام الامتحانات تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بتقليل أو تشويه جهود آلاف العاملين على تنظيم امتحانات الثانوية العامة، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة في تداول الأخبار، ومؤكدًا التزام الوزارة بإعلان أي تفاصيل رسمية بشفافية تامة فور التأكد منها.